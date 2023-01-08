الدوحة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعاً 152.27 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و297.58 نقطة.وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 123 مليونا و800 ألف و313 سهما، بقيمة 404 ملايين و968 ألفا و4.891 ريالا، نتيجة تنفيذ 14179 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //16:20ت م0123