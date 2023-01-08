الدمام 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسنظمت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الخمسة الماضية، المبادرة التوعوية "وعيك يهمنا" بمحافظة الخفجي، التي تعنى بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في الخدمات التوعوية التي تقدمها الأمانة تجاه الفرد والمجتمع، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية التي تسعى لها الأمانة .واستهدفت المبادرة المنشآت التجارية, للتأكد من تطبيقها للإجراءات النظامية، ومدى تقيدها بالتعليمات والاشتراطات، حيث جرى طيلة أيام المبادرة زيارة 797 منشأة، بمشاركة 54 متطوعًا من الجنسين، من خلال خطة عمل لتوزيع المراقبين والتطوعين إلى مجموعات.وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية والمبادرات ذات العلاقة التي تصب في مصلحة المستفيدين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت من خلال الاتصال بمركز البلاغات 940 .// انتهى //16:36ت م0126