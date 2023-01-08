نجران 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأطلقت أمانة منطقة نجران أعمال مشروع إنشاء حديقة الموفجة على مساحة 40 ألف متر مربع .ويهدف المشروع لزيادة مساحة المسطحات الخضراء بالمنطقة، ومواكبة رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة، وفقاً للتوزيع الديموغرافي والسكاني، وتحسين المظهر الحضري والتنموي لزيادة مستوى الجذب السياحي للمنطقة .وأوضح وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أن حديقة الموفجة تتكون من مسطحات خضراء بمساحة 8500 متر مربع، و(130) شجرة ظل، ومشايات إنترلوك بمساحة 8600 متر مربع، ومواقف للسيارات، و (20) مقعدًا خرسانيًّا, وألعاب أطفال، وسلال للنفايات، و (137) عمود إنارة ديكوري بارتفاعات مختلفة، إضافةً إلى عبارة مفتوحة بطول 138 مترًا لتصريف مياه السيول .// انتهى //16:36ت م0127