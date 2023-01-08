بريدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسوضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اليوم, حجر الأساس لمشروع مأوى الغزلان، وذلك في متنزه القصيم الوطني الهادف إلى إعادة توطين الحيوانات الفطرية، وتطوير المتنزهات الوطنية وإثرائها بيئيًا.واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح موجز من المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، عن أهمية هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 665 ألف ريال، حيث يهدف إلى إيجاد مأوى للغزلان تشمل 40 رأسًا من غزال الريم، و 20 رأسًا من المها العربي، إضافة إلى أعداد من الأرنب البرّي.وأكد سمو أمير القصيم أهمية هذا المشروع في الحفاظ على الحياة الفطرية في المنطقة، وإعادة توطين الحيوانات الفطرية، التي تخضع لإشراف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، سعيًا لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.// انتهى //16:42ت م0130