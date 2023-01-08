بريدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مشروع تشجير منتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة في المرحلة الأولى، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان المشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، ومدير فرع البيئة والمياه الزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي.واطلع سموه خلال التدشين على تفاصيل مشروع تشجير منتزه القصيم الوطني، حيث قدم المهندس الرجيعي شرحاً عن مشروع تشجير سبخة الطرفية في منتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة في مرحلتها الأولى، حيث سيشمل 14 نوعا من النباتات البرية كالأثل والرمث والطرفاء والاراك وضمران والسويدا وغيرها من النباتات البرية.كما شاهد عرضا مرئيا بيّن العشر مراحل التي مرت بها مبادرة أرض القصيم خضراء وشهدت زراعة أكثر من مليوني و 12 ألف و 490 شتلة منذ انطلاقتها.وأبدى سمو أمير القصيم سعادته بوصول مبادرة أرض القصيم خضراء إلى مليوني شتلة خلال فترة قصيرة، مؤكدا أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، مستدلاً بالدراسات التي بينت بأن تواجد الأشجار فرصة لاستجلاب الأمطار بمشيئة الله، لافتاً النظر إلى أن تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والغطاء النباتي جزء من التأصيل الشرعي كون الاستزراع من السنن النبوية وفيه تعظيم لعمارة الأرض، متطلعا إلى أن تكون منطقة القصيم أرض خضراء ملتزمة بالمعايير البيئية وصديقة للبيئة.// انتهى //17:04ت م0132