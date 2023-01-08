مقديشو 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسالتقى قائد الجيش الصومالي، اللواء أدوا يوسف راغي، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي وبعثة "أتميس" في الصومال، السفير محمد الأمين سويف.وبحث الجانبان خلال اللقاء العمليات العسكرية الجارية في الصومال للقضاء على فلول المليشيات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام الأفريقية "أتميس".// انتهى //17:09ت م0135