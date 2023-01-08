حفر الباطن 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة سلمان بن حسن العقيل وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.وهنأ سموه, رئيس وأعضاء المجلس بالثقة في ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة الغرفة في دورته الجديدة، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والمشاركة والعطاء لدعم القطاع الخاص بالمحافظة.// انتهى //17:18ت م0136