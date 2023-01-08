الدمام 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستتواصل غداً، منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة ست مواجهات ضمن الجولة السادسة عشرة، وستحتضن إقامتها ثلاث صالات مختلفة.وستنطلق أول ثلاث مواجهات عند الساعة 4:00 مساءً، إذ يستضيف الخويلدية نظيره الفتح على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويلعب الفيحاء مع هجر على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلتقي الجيل مع الجزيرة على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.وتستكمل بقية مباريات الجولة الثلاث عند الساعة 6:00 مساءً على نفس الصالات، إذا يتواجه السلام مع النجوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويلتقي الثقبة مع الهداية على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويتقابل العدالة مع الروضة على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.ويتصدر الروضة سلم ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، يتبعه فريقا الخويلدية والفتح في المركزين الثاني والثالث توالياً برصيد 23 نقطة لكل منهما، ثم هجر رابعاً برصيد 22 نقطة، ويأتي العدالة والهداية في المركزين الخامس والسادس برصيد 19 نقطة، ثم السلام سابعاً برصيد 15 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 13 نقاط، وبعده الفيحاء في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ثم فريقا الجزيرة والجيل في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 5 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.// انتهى //17:49ت م0138