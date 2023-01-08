الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستفتتح غداً مباريات الدور الثاني وتنطلق منافسات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي للكرة الطائرة بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى الأهلي صاحب المركز الأول بـ 30 نقطة الذي يحل ضيفاً على اليرموك صاحب المركز الحادي عشر بـ 7 نقاط وذلك على صالة وزارة الرياضة بجازان عند الساعة الـ 4 عصراً يقود اللقاء منصور القحطاني حكمًا أول وعبدالله آل دكين حكمًا ثانًا وعبدالعزيز شامي مسجلاً .ويلتقي الوحدة صاحب المركز السادس بـ 14 نقطة والابتسام صاحب المركز الثالث بـ 25 نقطة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة عند الساعة الـ 4 عصراً يقود اللقاء عبدالله أمين حكمًا أول وماجد الغامدي حكمًا ثانيًا وأيمن منشي مسجلاً .وتقام يوم السبت مباراتان ، يلعب أبها صاحب المركز الثامن بـ 14 نقطة والهلال صاحب المركز الثاني بـ 27 نقطة على صالة وزارة الرياضة بعسير عند الساعة الـ 3.30 عصراً يقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول وأحمد القرني حكمًا ثانيًا وأحمد مترك مسجلاً .وعلى نفس الصالة عند الساعة الـ 6 مساء يلتقي ضمك صاحب المركز العاشر بـ 12 نقطة مع الاتحاد صاحب المركز التاسع بـ13 نقطة يقود اللقاء أمين الطريفي حكمًا أول وسعد العلياني حكمًا ثانيًا ومحمد ملهي مسجلاً .وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بإقامة مباراتين يلعب الفيصلي صاحب المركز الرابع بـ 18 نقطة والنصر صاحب المركز الخامس بـ15 نقطة على صالة نادي الهلال عند الساعة الـ 3.30 عصراً يقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول وعبدالعزيز الرميحي حكمًا ثانيًا وسلمان العمري مسجلاً .ويلتقي الخليج صاحب المركز السابع بـ 14 نقطة مع الترجي صاحب المركز الثاني عشر بـ 9 نقاط على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ 3.30 عصراً يقود اللقاء محمد الهزيم حكمًا أول وياسر إسماعيل حكمًا ثانيًا وماهر المطوع مسجلاً .// انتهى //17:58ت م0139