القاهرة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسنال ركن حياكة "البشوت" بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، المقام حاليًا بالعاصمة المصرية القاهرة، على إعجاب واستحسان زوار المعرض ، وعكس الإرث الثقافي التاريخي للحياكة اليدوية التي تنفرد بها محافظة الأحساء وعبر عن الهوية السعودية، والأصالة والرمزية الثقافية والاجتماعية الخليجية والعربية.وقال الحرفي عبدالله الحمد، لـ "واس" خلال جولتها في المعرض: إنه يعمل في مهنة حياكة "البشوت" منذ ٤٢ عامًا من خلال عمله مع والده في هذه المهنة التي ورثها أبًا عن جد، مستعرضًا مراحل تصنيع "البشت" التي تستغرق نحو ١٥ يومًا وأنواع الأقمشة المستخدمة في صناعته، ومرحلة التلميع وتركيب خيوط القيطان.وأشار إلى أن "البشت"، يعمل على تصنيعه ٥ أفراد متخصصون في تركيب الهيلة والسموط والبروج والمكسر، منوهًا بأن "البشت" المزرى بالزري الألماني يعد من التحف الثمينة التي يحرص على اقتنائها العديد من العائلات، وأن أسعار "البشوت" اليدوية تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف ريال، وفقًا للتصميم ونوع الزري المستخدم والألوان والمقاسات ونوع الخام المستخدم في تصنيعه.وأوضح حائك البشوت أنه تم تطوير حرفة صناعة "البشوت" لكي يستفيد الجميع من هذه المهنة، حيث قمنا بإدخال الخيط المستخدم في "البشت" في تصنيع حقائب اليد والأساور الخاصة، مشيدًا بدعم بنك التنمية الاجتماعية للحرفيين في المشاركات الداخلية والخارجية.// انتهى //18:09ت م0142