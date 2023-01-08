أبها 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسكشفت الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" عن أحدث مبادراتها الثقافية التي تهدف إلى تشجيع الكتاب السعوديين ودعم محتواهم والمحتوى العربي بصفة عامة، حيث افتتحت باب التسجيل للمؤلفين السعوديين الراغبين في طباعة كتبهم الجديدة بدعم من الصندوق الثقافي الذي يدعم عدداً من البرامج الثقافية المتنوعة المرتبطة بالقطاعات الثقافية.وتستهدف المبادرة طباعة ونشر 100 كتاب في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والعلوم الإنسانية، فيما تشمل المزايا المقدمة للمؤلفين: مكافآت مالية، ونسخاً للإهداء، وتسويق الكتاب عبر منصات "أدب" في الشبكات الاجتماعية وحضوراً في معارض الكتاب المهمة.وتشترط المبادرة للتقديم عليها أن يكون المؤلف أو المؤلفة سعودي الجنسية، وأن يكون المحتوى متميزاً شكلاً ومضموناً، وأن يكون جديداً ولم يسبق له النشر، حيث بينت الموسوعة أن الكتب المقدمة ستخضع للفرز والتحكيم قبل إقرارها.// انتهى //18:24ت م0144