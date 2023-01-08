عام / تعليم الحدود الشمالية يُعلن تعليق الدراسة الحضورية غداً
الأحد 1444/6/15 هـ الموافق 2023/01/08 م واس
عرعر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس
أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضورياً غدًا، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها -عن بعد-.
وأوضح تعليم المنطقة أن ذلك وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع، وبناء على ماورد من المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة وتحويلها -عن بُعد- عبر منصة "مدرستي" ومنصة "روضتي"، في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).
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19:26ت م
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