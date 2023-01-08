مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الاثنين.وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر استمرار تعليق الدراسة بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //19:31ت م0151