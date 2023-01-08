نجران 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسينظم ميدان فروسية نجران، غداً، حفل سباقه الثاني عشر للموسم الحالي، على الدعم المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.ويتكون السباق من أربعة أشواط، خصص الشوط الأول لخيل المبتدئة مواليد 2020، ومسافته 1400 متر، وخصص الشوط الثاني لخيل الإنتاج (1-3)، ومسافته 2000 متر، فيما خصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج "مفتوح"، ومسافته 2000متر، والشوط الرابع "الكأس" للأفراس إنتاج "مفتوح"، ومسافته 2000 متر.// انتهى //19:34ت م0154