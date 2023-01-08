إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسقضت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية على أربعة إرهابيين من العناصر الإرهابية، خلال عملية نفذتها اليوم في منطقة بيشاور شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الشرطة الباكستانية أن الإرهابيين الأربعة كانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، مضيفاً أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.من جهة أخرى اعتقلت الشرطة الباكستانية خمسة مسلحين من عناصر منظمة إرهابية محظورة خلال عملية أمنية مشتركة مع أجهزة المخابرات نفذتها في مدينة ساهيوال بإقليم البنجاب.// انتهى //19:42ت م0156