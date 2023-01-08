نجران 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستمكن مستشفى الولادة والأطفال بنجران، من إنقاذ حياة مولودة تعاني من التهاب أمعاء نخري، حيث ولدت بتأخر في النمو ونقص في الوزن بحجم 1.4 كجم، وتبلغ من العمر 9 أيام عانت من نزف شرجي مع حرارة، ونقص بالرضاعة وبكاء مستمر.وأوضحت صحة نجران، أن الطفلة نُومت في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة وأجريت لها الفحوصات اللازمة التي بينت وجود انثقاب معوي، الأمر الذي أدى إلى إجراء عملية جراحية كشفت عن وجود انثقاب في القولون الأيمن والتهاب في التجويف البطني، حيث أغلق الثقب إغلاقًا مبدئيًا وأجري فغر معوي، وذلك لوجود التهاب شديد بالقولون ، وتوبعت بقسم العناية المركزة، وبعد وصول وزن الطفلة إلى 1.8 كجم ، أجريت لها العملية الثانية، لإغلاق الفغر المعوي، وأجري توصيل معوي واستئصال الجزء المتضيق من القولون الأيسر، وأجري توصيل قولوني، وقد تكللت العملية – ولله الحمد- بالنجاح، حيث تحسنت حالة الطفلة وغادرت المستشفى إلى منزل أسرتها وهي بصحة جيدة.يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بنجران استقبل خلال العام المنصرم 115004 حالات لقسم الطوارئ، و 64825 مراجعاً لأقسام العيادات، فيما بلغت العمليات الجراحية 4815 عملية، و 7585 حالة ولادة.// انتهى //19:52ت م0157