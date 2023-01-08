تبوك 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستُشكُل البلدة التاريخية أو ما يعرف بـ" الحي القديم " بمحافظة الوجه، هندسة امتزجت بين زواياها وأعمدتها ورواشينها ونقوشها جماليات فنون وأساليب وزخرفة، وتنوع أنماط البناء والعمارة، مما جعلها إحدى أهم المحطات التي يقف عندها السائح والزائر للمحافظة.ويقع "الحي القديم" على ربوة مرتفعة ذات إطلالة خلابة على البحر، ويحتوي على مباني تاريخية وأثرية، ومساجد وجوامع، وأسوار وقلاع وحصون وميناء، وتأخذ إطلالته ذاكرة الزائرين نحو التاريخ، شاهدًا على نمط وفنون البناء القديم، ومهارات ابن المكان في أعمال العمارة على مر الزمن.وأسهم الموقع الجغرافي لميناء مدينة الوجه بالبلدة التاريخية الذي عرف قديماً بميناء الحجر "مدائن صالح" كونه محطة للعابرين من شمال وشمال غرب الجزيرة العربية وبوابة بحرية للقادمين من قارة أفريقيا باتجاه الأراضي المقدسة، في إثراء وتبادل ونقل الثقافات بين قاطني شرق وغرب البحر الأحمر، مما أضفى على البلدة حراكاً تجارياً، واقتصادياً، ونمواً في مستويات التعليم بين أهالي المدينة.يذكر أن محافظة الوجه تُشكل بموقعها الجغرافي أهمية في أماكنها السياحة، لما تتمتع به من مقومات جاذبة، وتاريخية تعد ثروة وطنية، ومقصداً سياحياً مميزاً في فصل الشتاء, حيث يحتضنها البحر بأمواجه وشواطئه، وسط أجواء معتدلة لا تتجاوز درجة الحرارة المتدنية فيها الـ 18 درجة, وتحيط بها الجزر التي اشتهرت بها وعرفها كل من زارها، كما تعد شواطئ المحافظة من أكثر شواطئ البحر الأحمر صفاءً وجمالاً، مما يجعلها عامل جذب سياحي خاصة لهواة الغطس، واكتشاف الأعماق.// انتهى //20:01ت م0160