الصياهد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسحصد المواطن موسى بن محمد الموسى، المركز الأول في شوط سيف الملك لون الوضح بالمنقية "مصيحات" ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".وأعلنت لجنة التحكيم النهائي - اليوم الأحد- نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني المواطن عبدالله بن مطلق القريني، وحقَّق المركز الثالث المواطن حمدان بن عبدالله الشيباني، والمركز الرابع المواطن محمد عوض،وفي المركز الخامس المواطن فهد بن مسعود بن جحنة، وسادساً المواطن نايف بن نماس العتيبي، وفاز بالمركز السابع المواطن محمد بن سعد النفيعي، ونال المركز الثامن المواطن غازي بن مشعان العتيبي، وجاء بالمركز التاسع المواطن نايف بن مشعل الشيباني.// انتهى //20:46ت م0167