الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة "توصيل بضائع" من الجنسية السورية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (17.3) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو) ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //20:56ت م0168