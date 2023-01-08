الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأقيمت -اليوم- المرحلة السابعة من منافسات رالي داكار السعودية 2023، الذي تحتضنه المملكة للعام الرابع على التوالي، إذ كانت مرحلة اليوم "ماراثونية" من الرياض إلى الدوادمي، ولمسافة 333 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بناءً على التعديلات التي أجراها المنظمون على مسار الرالي؛ جرَّاء الأحوال الجوية.وحقَّق السعودي يزيد الراجحي، سائق فريق "أوفر درايف" المركز الأول في فئة السيارات، مسجلاً 3 ساعات و6 دقائق و23 ثانية، تبعه الليتواني فايدوتاس زالا، سائق فريق "تيلتونيكا ريسينغ" في المرتبة الثانية، بفارق 9 دقائق، وخلفهما الفرنسي غيرلاين شيشيري، سائق في "جي سي كيه موتور سبورت" ثالثاً، بفارق ساعة و11 دقيقة و24 ثانية.وظلَّ القطري ناصر العطية، سائق فريق "تويوتا غازو" متصدراً الترتيب العام لفئة السيارات، وبفارق ساعة ودقيقة و4 ثوانٍ عن زميله في الفريق هينك لاتيغان، صاحب المركز الثاني، فيما استمر البرازيلي لوكاس مورايس، سائق فريق "أوفر درايف" في المرتبة الثالثة،بفارق ساعة و11 دقيقة 24 ثانية عن المتصدر.واستطاع ميتشل غوثري، سائق فريق "ريد بُل أوفرود جونيور" من نيل المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3"، وذلك بزمن 3 ساعات و39 دقيقة و37 ثانية، فيما انتزع التشيلي فرانشيسكو كونتاردو، سائق فريق "ريد بُل كان أم" المرتبة الثانية، بفارق دقيقة و45 ثانية، وجاء البترتغالي جواو فيريرا، سائق فريق "إكس ريد ياماها" ثالثاً، بفارق دقيقة و58 ثانية.وحافظ البلجيكي غيوم دي ميفيوس، سائق فريق "جي رالي تيم" على صدارة الترتيب العام لفئة "تي 3"،بفارق 8 دقائق و29 ثانية عن الأمريكي أوستن جونز، سائق فريق "ريد بُل أوفرود جونيو" الذي جاء بالمرتبة الثانية، فيما استمر زميله في الفريق الأمريكي سيث كوينتيرو، في المركز الثالث، بفارق ساعة ودقيقتين و55 ثانية.وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، تمكَّن الليتواني روكاس باسيوشكا، من الظفر بالمرتبةِ الأولى، مسجلاً 3 ساعات و45 دقيقة و34 ثانية، مبتعداً عن البرازيلي كريستيانو باتيستا، سائق فريق "ساوث ريسينغ" الذي حلَّ ثانياً، بفارق دقيقة و3 ثوانٍ، بينما وصل السعودي ياسر بن سعيدان، سائق "ساوث ريسينغ" في المرتبة الثالثة بأقل من 3 دقائق.وصعد الليتواني باسيوشكا إلى صدارة الترتيب العام، متفوقاً على البولندي ماريك غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا رالي تيم" صاحب المركز الثاني، وبفارق زمني يبلغ 5 دقائق و42 ثانية، يليه ابنه إيريك غوكزال في المركز الثالث، وبفارق 6 دقائق و23 ثانية عن المتصدر.وفي فئة الشاحنات، نجح الهولندي يانوس فان كاستيرين، سائق فريق "دي روي"، في حصد المرتبة الأولى في فئة الشاحنات بزمن 3 ساعات و35 دقيقة و10 ثوانٍ، يليه التشيكي أليس لوبريس، سائق فريق "إنستا فوركس لوبريس براغا" في المركز الثاني بفارق 4 دقائق، فيما حلَّ الهولندي مارتن فان دينبرينك سائق فريق "يورول تيم دي روي" ثالثاً.وتمكَّن التشيكي أليس لوبريس من العودة إلى صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، فيما تراجع مارتن فان دينبرينك إلى المركز الثاني، بفارق 3 دقائق، ومن خلفهما الهولندي يانوس فان كاسيترين في المرتبة الثالثة، بفارق 22 دقيقة و21 ثانية.الجدير بالذكر أن منظِّمي الرالي قد أعلنوا إلغاء المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت لفئتي الدراجات النارية، والدراجات رباعية العجلات "الكوادز" بسبب الأحوال الجوية.وسيخوض المتنافسون يوم غدٍ الأحد 8 يناير 2023م، المرحلة الثامنة "الماراثونية"المقرَّر إقامتها من الدوادمي إلى الرياض، ولمسافةٍ تبلغ 345 كلم، على أن تشارك جميع الفئات في هذه المرحلة.// انتهى //20:58ت م0169