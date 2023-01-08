المنامة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مقر وزارة الخارجية بمملكة البحرين - اليوم - وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.ورحَّب الدكتور الزياني - خلال اللقاء- بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه منصبه لدعم العمل الخليجي المشترك ووحدته وتضامنه وخدمة قضاياه التي استحقت كل الشكر والتقدير والثناء، وتعزيز مضامينه بما يلبِّي تطلعات وطموحات دول وشعوب مجلس التعاون، وتحقيق دوره في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة، متمنياً موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.وأعرب الدكتور الحجرف عن خالص شكره وتقديره لدور مملكة البحرين ودعمهم ومساندتهم أعمال الأمانة العامة، مثمنا الثقة السامية التي حظي بها في أثناء أداء مهامه، مشيداً بدور مملكة البحرين وإسهاماتها في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة لتحقيق كل ما يصبو إليه مواطنو دول المجلس من خير ونماء وأمن ورخاء في ظل التوجيهات الحكيمة لأصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادةِ دول المجلس، وحرصهم الكبير على الإنجازات وتحقيق المزيد من المكتسبات في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //21:06ت م0171