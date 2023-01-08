الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسحقَّق محمد آل نصفان، لاعب المنتخب السعودي للإسكواش المركز الـ11 عالمياً في بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والشباب التي أقيمت منافساتها في مدينة بيرمنغهام البريطانية خلال المدة من 4 حتى الـ 8 يناير الجاري بمشاركة 256 لاعباً يمثلون 28 دولة.وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد، أن المركز الذي حقَّقه اللاعب محمد نصفان، يعدُّ انجازاً كبيراً، خاصة أنها المشاركة الأولى للسعودية في هذه البطولة المميزة، التي تشهد مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين في المراكز الأولى عالمياً.وبيَّن السعد أن اللاعب نصفان سجل حضوراً لافتاً ومسيرة مميزة في البطولة قبل أن يخرج من الدور الـ 16، مؤكداً أن المستوى الذي قدمه نصفان أكد مكانة لعبة الإسكواش السعودية عالمياً وحضورها المتميز في مختلف البطولات الدولية.// انتهى //21:07ت م0172