أبها 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسنظَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير-بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة- ملتقى "الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية"، بحضور 550 مشرفاً ومشرفةً وموجهاً وموجهةً صحيِّين، و6000 طالب وطالبة.ويهدف الملتقى إلى التحذير من التأثيرات السلبية على سلوك الطفل والمراهق من حيث انعكاس أساليب العنف والسلوكيات السلبية التي لاتنتمي إلى القيم الإسلامية، متناولاً عدداً من المحاور؛ أبرزها: الأجهزة الذكية، ضرورة أم رفاهية، وإدمان الأجهزة الذكية - حقيقة أم خرافة -، وفوائد استخدام الأجهزة الذكية، وأضرار استخدامها، بالإضافة إلى قواعد الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية.واُختتم اللقاء بعرض "فيديو" توعوي، وعدد من المشاركات والمداخلات.// انتهى //21:10ت م0174