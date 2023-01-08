نيودلهي 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 8 يناير 2023 م واستعطلت اليوم سبل النقل الخاصة بالقطارات ورحلات الطيران إثر موجة بَرَد شديدة في العاصمة الهندية وولايات أخرى شمال البلاد.وأوضحت وكالة (برس ترست أوف إنديا) الهندية أن موجة بَرَد شديدة مصحوبة بطبقة ضباب كثيف ضربت ولايات عدة، من بينها ولاية نيودلهي وأوتارباراديش وراجاستان وولايات شمالية أخرى؛ مما أثر على حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية والجوية.وأضافت أنه من المرجح استمرار موجة البَرَد وظروفها الشديدة في بعض المناطق في ولايات راجاستان وهاريانا وشانديغار ودلهي طوال اليوم، مشيرةً إلى أن درجة الحرارة سجلت انخفاضاً كبيراً إلى 9ر1 درجة مئوية وهو أدنى مستوى في شهر يناير منذ عامين.وبينت أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تنبيهاً باللون "البرتقالي" في مدينة دلهي ومناطق أخرى شمال الهند، محذراً من استمرار الضباب الكثيف وموجة البَرَد طوال اليوم.//انتهى//21:31ت م0176