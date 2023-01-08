جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسوقَّع المركز الوطني للأرصاد اليوم مذكرة تفاھم مع المنظمة العربیة للھلال الأحمر والصلیب الأحمر بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين؛ للحدِّ من المخاطر والكوارث قبل وقوعھا في العالم العربي.وتأتي الاتفاقية لكون المركز الجھة المسؤولة عن مراقبة الطقس وإصدار التوقعات الجویة والإنذار المبكر للظواھر الجویة الحادة، وبصفة المنظمة مختصة بمواجھة الكوارث وتقديم العون الإنساني والرعایة للمحتاجین والمتضررین.ويشمل التعاون بين الجانبين عدة مجالات؛ منها: بناء القدرات وتطویر الكفاءات، والتدریب والبحوث في مجالات الرصد والتحذیر، والتدخلات السریعة عند المخاطر إثر الظواھر الجویة الحادة، وتبادل الأفكار، وتقدیم المساعدة في مجال التنبؤ والرصد والإنذار المبكر بالظواهر الجوية الحادة التي قد تؤدي إلى كوارث.كما تشمل مجالات التعاون تنفیذ أنشطة مشتركة بین الطرفین في مجالات إعداد الدراسات ذات الاھتمام المشترك، وتنظیم الندوات واللقاءات العلمیة وورش العمل والدورات التدریبیة، وتبادل الخبراء المختصین لدى الطرفین والوثائق والمعلومات المتعلقة بالموضوعات والمسائل ذات الاھتمام المشترك، وتنسیق الجھود من خلال المشاركة في البرامج والمشاریع وفقاً لاھتمامات واختصاصات الطرفین.// انتهى //21:47ت م0178