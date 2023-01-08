جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستشارك وزارة الداخلية في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" المقام في محافظة جدة في المدة من 16 - 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 - 12 يناير 2023 م، وذلك من خلال التعريف بأبرز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى استعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية المملكة 2030".وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر؛ لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن من خلال مبادرة طريق مكة.// انتهى //21:56ت م0180