الصياهد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأكد المشارك في شوط المنظمة الدولية للإبل البريطاني بامفورد دينيس أنطوني، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل محطة عالمية ينطلق من خلالها محبو هذه الرياضة في مختلف أرجاء العالم.وأشار إلى أن مشاركته اليوم في الشوط الدولي هي الأولى في المهرجان، مؤكداً أن ما دفعه لذلك هو حبه أهل المملكة العربية السعودية وموروثهم، إضافة إلى تشجيع الأصدقاء، وجودة التنظيم الذي لاحظه خلال زيارته المهرجان العام الماضي.// انتهى //21:58ت م0182