القاهرة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 8 يناير 2023 م واسفاز فريق المقاولون العرب على مضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري في القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد المقاولون إلى 18 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الطلائع عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، تعادل فريق البنك الأهلي مع ضيفه فريق أسوان سلبياً بدون أهداف، ليرتفع رصيد أسوان إلى 16 نقطة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر.وحقق فريق فاركو فوزاً ثميناً على مضيفه فريق سموحة بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد فاركو إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر ، فيما توقف رصيد سموحة عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.كما فاز فريق حرس الحدود على ضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الحرس إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.//انتهى//23:08ت م0187