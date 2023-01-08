جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأنهى المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" استعداداته للمشاركة في "إكسبو الحج 2023" الذي سينطلق غداً في جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ويتضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.ويشارك "متحد" بمعرض للاستقبال والتعريف بالمجلس ومنجزاته ومبادراته في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل والتنمية المستدامة, ومن أبرزها مبادرة حوكمة منشآت حجاج الداخل, ومبادرة قيادات الصف الثاني, ومبادرة ابتكاري, ومبادرة قياس رضا ضيوف الرحمن.وسيطلع الزائر لمعرض المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" على ركن الجودة للاستشارات وإبراز جهود المجلس ومنشآت حجاج الداخل في الجودة وللابتكار والابداع، مكان بتوفير نظارة VR للتعرف على الخدمات التي يقدمها المجلس لمنشآت حجاج الداخل.يُشار إلى أن "إكسبو الحج 2023" سيركز ضمن فعالياته على مناقشة 3 محاور رئيسة: وهي ضبط معايير الجودة، وتحسين خدمات ضيوف الرحمن، والتنافسية برفع كفاءة الأداء والتشغيل، والاستدامة بالاستمرارية وتحقيق تنمية مستدامة، كما سيناقش دور شركات الحج في خدمة ضيوف الرحمن من خلال استعراض التجارب الناجحة ضمن إطار تطوير خدمات الحج، وإلقاء الضوء على أهم الخدمات التي تُقدم للحجاج القادمين من مختلف الدول.// انتهى //23:17ت م0189