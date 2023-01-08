‎المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت, هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية علي المدينة المنورة وينبع وبدر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة التي تبدأ صباح غد الاثنين، وتستمر بمشيئة الله حتى الساعة الواحدة مساءً.// انتهى //23:27ت م0192