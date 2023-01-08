القدس المحتلة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 8 يناير 2023 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين مساء اليوم في اعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم على مدينة جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن العديد من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع في قرية رمانة غرب مدينة جنين.في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال جيش الاحتلال الصهيوني أحد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بعد اقتحامه، محذراً من مواصلة الاحتلال انتهاك حقوق الأسرى المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأسرى سيخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام إذا استمر الاحتلال في انتهاك حقوقهم.//انتهى//23:33ت م0193