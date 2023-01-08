عرعر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأطلق النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية المسابقة الشعرية السادسة ‏وموضوعها "الربيع بأودية المنطقة.. أعشابها وشجيراتها".وأوضح النادي أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الانتماء للغة العربية الفصحى باعتبارها لغة القرآن الكريم، وزيادة الاهتمام بالشعر العربي الفصيح، إلى جانب التعريف بأودية منطقة الحدود الشمالية ونباتاتها الربيعة، وبث روح والحماس التنافس والمثابرة بين الشعراء والشاعرات، وإبراز الجوانب الإبداعية لدى الشعراء، وتنمية الذوق الأدبي، وتفعيل الحراك الأدبي في الساحة الثقافية والشعرية، ودعم الشعراء وتشجيعهم على المزيد من الإبداع.ودعا النادي المهتمين لتفاصيل المسابقة، الدخول على موقع النادي الإلكتروني، أو على حسابه في "تويتر".// انتهى //23:51ت م0194