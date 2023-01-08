الباحة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأعلنت جامعة الباحة والكلية التقنية بالمنطقة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين.جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي -عن بُعد - ليوم الاثنين الموافق 16 جمادى الآخرة 1444هـ.// انتهى //00:09ت م0001