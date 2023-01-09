إسلام آباد 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى جنيف للمشاركة في استضافة المؤتمر الدولي حول تغير المناخ في باكستان مع الأمين العام للأمم المتحدة.واهتمت باتصال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والذي ركز على بحث العلاقات الأخوية القائمة بين باكستان ودولة الكويت.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للسيطرة على أزمة نقص احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الباكستاني، والسيطرة على التضخم والغلاء المعيشي.وتناولت تصريح رئيس حركة طالبان باكستان المحظورة مفتي نور ولي محسود الذي أكد بأن الحركة لا تزال مُستعدة للاتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية.وأخبرت عن قضاء الأمن الباكستاني على أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية شمال غرب باكستان.وتطرقت صحف الاثنين في الشأن الإقليمي إلى تحذير مهمة الأمم المتحدة في كابل، من دخول أفغانستان في أزمة جديدة بعد منع حكومة طالبان النساء من التعليم الجامعي والعمل مع وكالات الإغاثة.// انتهى //05:33ت م0005