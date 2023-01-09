بكين 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأطلقت الصين بنجاح اليوم ثلاثة أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة جزيرة هاينان جنوب الصين.وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الأقمار الاصطناعية من طراز (شيجيان-23) و (شييان-22 أيه) و (شييان-22 بي) على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز (لونج مارش-7) أطلقت عند الساعة 6:00 صباحا بتوقيت بكين، ودخلت المدارات المخطط لها.ويستخدم القمر الصناعي شيجيان-23 بشكل أساسي في التجارب العلمية والتحقق الفني، في حين يستخدم القمران الصناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بي في اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء.// انتهى //08:06ت م0009