القدس المحتلة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر الاجتماع الطارئ الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي يوم الثلاثاء القادم في مقرها بمدينة جدة، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى، لافتة النظر إلى تأكيدات وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، أن الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم خلال عام 2022 على المسجد الأقصى.وتطرقت صحف الاثنين إلى اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الجفتلك وبورين بالضفة الغربية المحتلة، وتصعيدهم من عمليات اقتحام المنازل والعبث بمحتوياتها وتجريف الأراضي، مشيرة إلى تواصل التنديد بإجراءات حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.وأخبرت عن مصادقة الاحتلال على قرار قرصنة 139 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.ونقلت عن تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي أكد فيها أن حكومته اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وسيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه إلى محكمة العدل الدولية.وتحدثت صحف فلسطين عن تحضيرات الحركة الأسيرة لاتخاذ خطوات تكتيكية رداً على التهديدات الإسرائيلية للأسرى وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الحركة الأسيرة بصدد اتخاذ عدة خطوات إذا ما أصدرت إدارة السجون الإسرائيلية تعليمات مباشرة للنيل منهم.// انتهى //08:13ت م0010