عام / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تنظم ملتقى خريجي الجامعات السعودية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا
الاثنين 1444/6/16 هـ الموافق 2023/01/09 م واس
المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 يناير 2023م واس
تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ملتقى خريجي الجامعات السعودية وذلك بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من ١٠ - ١٢ / ١ / ٢٠٢٣م بمشاركة جامعتي الملك عبدالعزيز والملك فيصل .
ويناقش الملتقى أربعة محاور رئيسة المحور الأول جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في بيان مفهوم الوسطية والدعوة إليها والتحذير من التطرف وإيضاح سماحة الإسلام وتوجّه المملكة المعتدل ، والمحور الثاني جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في مجال تنمية مجتمعاتهم المحلية وعرض للتجارب والنماذج النّاجحة واستعراض لخبراتهم في هذا المجال ن أما المحور الثالث فيناقش دور خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في تنمية علاقات دولتهم مع المملكة العربية السعودية ، بينما يناقش المحور الرابع جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في مجال نشر العلم والمعرفة .
ويحظى الملتقى مشاركة دولية واسعة تتمثل في ١٣ دولة هي ( إندونيسيا ، تايلند , سنغافورة ، الصين ، الفليبين ، فيتنام , كمبوديا ، المالديف , ماليزيا ، أستراليا ، نيوزلندا ، اليابان ، كوريا الجنوبية ) .
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