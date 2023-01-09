جدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وحدة أبحاث إعادة إعمار عين زبيدة والمياه الجوفية، بعد غد ، ورشة عمل بعنوان " أوقاف المياه والمنشآت المائية عبر العصور الإسلامية" وذلك بمقر الجامعة بجدة.وتستعرض الورشة تبيان أهمية الأوقاف بصفة عامة وأوقاف المنشآت المائية بصفة خاصة، والحث على تطويرها وفق أسس علمية حديثة والعمل على توسيع رقعتها.ويشارك بالورشة مختصين وخبراء من عدة قطاعات منها جامعة أم القرى، جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الهيئة العامة للأوقاف، الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.وتهدف الورشة للتعريف بالمنشآت المائية عبر العصور الإسلامية في الجزيرة العربية، وكذلك التعريف بأوقاف المياه ومنشآتها ودورها في توفير المياه في القطاعين الزراعي والمدني، وتحديد معايير اختيار نظام الأوقاف وتبيان واجباتهم وحقوقهم.وتعقد عدة جلسات بجدول أعمال الورشة الأولى بعنوان "المنشآت المائية عبر العصور الإسلامية :أنواعها وأهدافها"، والثانية بعنوان "أوقاف المنشآت المائية"، فيما تناقش الجلسة الثالثة "معايير اختيار النظار، ومسؤولياتهم، وواجباتهم، وحقوقهم"، والجلسة الرابعة بعنوان "الاهتمام بالمنشآت المائية في العصر السعودي الزاهر"، فيما خصصت الجلسة الخامسة لتوصيات الورشة.// انتهى //11:11ت م0032