طريف 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسطرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف، 8 فرص استثمارية تشمل تشغيل وترميم وصيانة مصنع إعادة تدوير اطارات السيارات بمساحة 2750 متراً مربعاً, وإنشاء وتشغيل وترميم محال تجارية شرق مخطط الإستراحات بمساحة 2199 متراً مربعاً, وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة مجمع تجاري في مخطط الصناعية الجديد بمساحة 1790 متراً مربعاً.وشملت الفرص كذلك إنشاء وتشغيل وصيانة متجر لإعداد القهوة على الطريق الدولي , وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة موقع سكني تجاري بمساحة 9984 متراً مربعاً , وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة أكاديمية تعليم فروسية شمال كلية التقنية بمساحة 22500 متر مربع, وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة مصنع "طابوق" بمساحة 3166 متراً مربعاً, وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة مصنع خرسانة جاهزه بمخطط السكراب بمساحة 11967 متراً مربعاً .ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".//انتهى//11:15ت م0033