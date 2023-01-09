تونس 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أمس، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، الذي يرأس وفد المملكة في الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي المقرر عقده يومي 13 و14 يناير الجاري بالعاصمة التونسية تحت عنوان "الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربياً".حضر الاستقبال المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان.// انتهى //11:22ت م0035