الدمام 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واستمكن أطباء مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، من إجراء عمليات نقل 3900 عضو لمستفيدين في المنطقة الشرقية.وأوضح تجمع الشرقية أن تلك العمليات اشتملت على زراعة الكلى، الكبد، البنكرياس، استئصال الأعضاء للمتبرعين الأحياء والمتوفين دماغياً، وذلك منذ بداية العمل في المركز عام 2008م، ليكون إجمالي ماتم زراعته في الشهر أكثر من 23 عملية وبمجموع 278 عملية سنوياً.وتمكن الأطباء في المركز خلال العام الماضي 2022م من إجراء 182 عملية زراعة للأعضاء تنوعت ما بين زراعة الكبد وزراعة الكلى وزراعة البنكرياس، حيث بلغت عمليات زراعة الكبد 60 عملية منها 17 طفلاً و43 كبيراً، ووصلت عمليات زراعة الكلى 120 عملية منهم 20 طفلاً و100 كبير، كما وصلت عمليات زراعة البنكرياس إلى عمليتين، وذلك ما وصل إليه مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.وأكّد التجمع بأن المركز يعتبر أحد الكفاءات الأساسية في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام لعلاج مختلف الحالات الطبية للمرضى من كافة الفئات العمرية، من خلال الخدمات التي يقدمها المركز مثل زراعة الكبد وزراعة الكلى وزراعة البنكرياس وغسيل الكلى الدموي وغسيل الكلى البريتوني.يذكر بأن مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي حقق إنجازات عديدة اتسمت بالشمولية والتكامل مع منظومة وزارة الصحة والمرتبطة برؤية المملكة 2030، حيث تم تحقيق إنجازات كبيرة كإجراء أول عملية فصل كبد من مريض متوفي دماغياً وزراعتها في مريضين من على قائمة الانتظار، وأيضاً المشاركة في تأسيس مراكز زراعة الأعضاء في مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.// انتهى //11:39ت م0039