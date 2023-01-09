الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال عام 2022م أكثر من 1250 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا لمنشآت التدريب الأهلي في المملكة, وذلك بعد إجازتها من محكمين مختصين من داخل المؤسسة وخارجها يعملون على دراسة وتحكيم البرنامج التدريبي حسب الضوابط المعتمدة وبإشراف ومتابعة فريق عمل مختص من خبراء المناهج للتأكد من استيفاء المحتوى التدريبي لمعايير ومتطلبات تلك البرامج.وبينت الإدارة العامة للمناهج بالمؤسسة أنه يتم استقبال طلبات اعتماد البرامج التدريبية لمنشآت التدريب الأهلي سواءً الدورات التطويرية, أو الدورات التأهيلية, أو البرامج من قبل الإدارة العامة للتدريب الأهلي, لاعتمادها بعد التأكد من استيفاء المستندات والنماذج وجودة المحتوى من قبل الإدارة العامة للمناهج, وتتم إعادتها لتلك المنشآت في حال وجود ملاحظات من أجل معالجتها قبل الاعتماد.وأضافت أن ذلك يأتي تماشياً مع تأكيد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على دور التدريب الأهلي في التأهيل لمهارات ومعارف يحتاجها قطاع الأعمال، وأن المؤسسة تعمل لتعزيز هذه الشراكة معه من خلال المبادرات والسياسات التي تدعم هذا القطاع الحيوي.// انتهى //11:41ت م0040