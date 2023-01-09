عام/ زراعة نحو 100 ألف زهرة موسمية وصيانة أعمال الطرق بمركز الشعبة
الاثنين 1444/6/16 هـ الموافق 2023/01/09 م واس
رفحاء 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس
أسفرت جهود أمانة منطقة الحدود الشمالية عبر بلدية الشعبة عن زراعة 98 ألف شتلة من الزهور الموسمية لزيادة مساحة المسطحات الخضراء خلال عام 2022م
وتأتي هذي الجهود الهادفة في إطار رفع مستوى الإصحاح البيئي ومعالجة التشوه البصري.
بالإضافة لتنفيذ أعمال سفلتة 10,610 أمتار مربعة من الطرق، وصيانة نحو 6,850 متراً مربعاً من الأرصفة
كما بلغت كمية المبيدات المستهلكة للإصحاح البيئي 720 لتراً، وصيانة 885، واستبدال أكثر من 240 عمودًا تالفًا للإنارة ، وأيضًا جرى رصد السيارات المهملة في الطرقات والأماكن العامة برفع 20 مركبة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، وفي أعمال الرقابة نفذت بلدية الشعبة 254 جولة تم خلالها إغلاق 5 منشآت مخالفة.
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11:49ت م
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