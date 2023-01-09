فيسبادن 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر الماضي.وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم أنَّ الإنتاج الصناعي في شهر نوفمير ارتفع بنسبة 2ر0 في المئة مقارنة بالشهر السابق الذي انخفض فيه الإنتاج بنسبة 4ر0 في المئة.وتراجع الإنتاج الصناعي في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.// انتهى //11:50ت م0043