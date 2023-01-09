تونس 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم بدء فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في ليبيا، الذي ينظمه المجلس الرئاسي في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، والمدن والمناطق الليبية، مشيرة إلى أن الملتقى، الذي يتواصل حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، يناقش العديد من المواضيع التي طرحت في عدة ملتقيات سابقة تتعلق بالأزمة الليبية.وأخبرت عن اقتحام مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمس مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا.وتطرقت صحف تونس إلى وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المكسيك، في أوّل زيارة رسميّة له إلى هذا البلد بعد نحو عامين على تولّيه منصبه، حيث سيجري محادثات مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز .// انتهى //12:54ت م0060