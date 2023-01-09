القاهرة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسسجل سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك العاملة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه متخطياً حاجز الـ 27 جنيهًا.وبلغ سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، 27.05 جنيه للشراء، و27.10 جنيه للبيع.وسجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعًا ما بين 22 - 30 قرشًا للشراء والبيع، في البنوك المصرية، كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ما بين 35 - 37 قرشًا تقريبًا للشراء والبيع.وكان سعر صرف الدولار قد شهد تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع الأسبوع الماضي بقيمة تصل إلى 2.35 جنيه للشراء و2.40 جنيه تقريبًا للبيع في البنوك المصرية.// انتهى //12:54ت م0061