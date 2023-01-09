عام / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل أمين عام جمعية عناية الصحية
الاثنين 1444/6/16 هـ الموافق 2023/01/09 م واس
الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس
استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالامارة اليوم، أمين عام جمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري ومنسوبي الجمعية.
واطلع معاليه على نسخة من تقرير مبادرة ترياق الصحي، متضمناً أعمالها ومشاريعها وأهدافها في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين والمقيمين.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.
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13:24ت م
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