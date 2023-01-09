الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالامارة اليوم، أمين عام جمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري ومنسوبي الجمعية.واطلع معاليه على نسخة من تقرير مبادرة ترياق الصحي، متضمناً أعمالها ومشاريعها وأهدافها في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين والمقيمين.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.// انتهى //13:24ت م0074