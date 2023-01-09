نجران 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة البحث العلمي، فتح باب القبول للمشاريع البحثية المدعومة لمختلف شرائح المجتمع، ضمن المرحلة البحثية الثانية عشرة 2023 ، وذلك عبر منصة بحثي.وأوضحت العمادة أن القبول للمشاريع المتنافسة يمر بثلاث مراحل مفصلية ، حيث تبدأ المرحلة الأولى وهي تقديم المشاريع من 15 وحتى 21 من شهر يناير الجاري ، ومرحلة التحكيم الإداري تبدأ من 22 يناير وحتى الثالث من شهر فبراير القادم ، ومرحلة التحكيم الفني من 4 وحتى 9 من شهر فبراير القادم ، يليها توقيع العقود في الفترة من 10 إلى 16 فبراير القادم.وحددت عمادة البحث العلمي بالجامعة ، 6 برامج بحثية للمنافسة بين الباحثين من مختلف طبقات المجتمع ، خلال العام الجاري وهي : برنامج الباحث المميز ، برنامج المجموعات البحثية ،برنامج الأولويات البحثية ، برنامج دعم أبحاث الطلاب (واعد) ، برنامج دعم باحثي المراكز البحثية ، وبرنامج دعم براءات الاختراع.وأشارت العمادة إلى أن الهدف من البرامج البحثية المدعومة ، يأتي لإبراز الباحثين المتميزين من داخل وخارج الجامعة ، ودعمهم مادياً لتحقيق التفوق البحثي والعلمي وتطوير المجتمع ، ورفع جودة وعدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، في جودة الحياة ، في إطار تعزيز مفهوم الشراكات العلمية والبحثية ، ودور العمادة في دعمها ، وفقاً للوائح التنظيمية والمالية في تقديم الدعم المادي لإجراء البحوث العلمية في داخل الجامعة وخارجها.// انتهى //13:54ت م0082