حائل 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسهيأت أمانة منطقة حائل الحدائق العامة والمتنزهات والمخيمات لاستقبال مرتاديها من سكان المنطقة وزوارها، وعملت على تأهيل ونظافة وري المسطحات الخضراء في الحدائق العامة والمتنزهات، وتحسين المشهد الحضري وتهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة للأهالي.وأسهمت الأجواء الشتوية الماطرة على منطقة حائل في توافد الأهالي إلى الحدائق العامة والمتنزهات البرية والمخيمات البرية.وأكد المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل استمرار الأمانة في تنظيم وترتيب أماكن التخييم الشتوي وتخصيص منصة للحجز المواقع إلكترونيا، وذلك للحد من الممارسات العشوائية وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي، وضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن بلدية شمال المدينة قامت بحملة مكثفة بمشاركة القطاعات المختصة لإزالة المخيمات المخالفة ورصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.// انتهى //13:58ت م0084