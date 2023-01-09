نجران 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسأعلنت عمادة البحث العلمي بجامعة نجران، أمس، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية عشرة من البرامج البحثية المدعومة خلال الفترة من 15- 21 يناير الجاري.وتشمل مسارات البرامج البحثية المدعومة الباحث المميز، والمجموعات البحثية، والأولويات البحثية، ودعم أبحاث الطلاب "واعد"، وبرنامج دعم باحثي المراكز البحثية، ودعم براءات الاختراع.// انتهى //14:01ت م0086